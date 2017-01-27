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Заступнику Ужгородського міського голови сьогодні обиратимуть запобіжний захід

Заступнику Ужгородського міського голови сьогодні обиратимуть запобіжний захід

Київ • УНН

 • 9609 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 27 січня. УНН. Заступнику Ужгородського міського голови Іштвану Цапу суд сьогодні обиратиме запобіжний захід. Про це на брифінгу повідомив заступник прокурора Закарпатської області Андрій Манькут, передає кореспондент УНН.

Прокуратура вимагатиме для заступника міського голови 2 місяці тримання під вартою без призначення застави.

Як розповів А.Манькут, повідомлення про підозру намагалися передати І.Цапу раніше. Але по факту всі документи йому були передані сьогодні у стінах обласної прокуратури.

Також у прокуратурі зазначили, що розробку за цією справою (корупційна схема одержання хабарів посадовцями Ужгородської міськради - ред.) колеги з СБУ вели кілька місяців.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, прокуратурою Закарпатської області спільно зі спецпідрозділом „К“ УСБУ у Закарпатській області викрито корупційну схему, за якою було налагоджено одержання хабарів посадовцями Ужгородської міської ради за позитивне вирішення земельних питань. Йдеться, зокрема, про першого заступника міського голови Ужгорода. Саме через посередників посадовці отримували неправомірну вигоду. У двох посадовців Ужгородської міськради було знайдено гроші, які могли бути частиною хабара. Сьогодні заступник міського голови І.Цап прийшов під прокуратуру у місті.

Також сьогодні прокуратура в Ужгороді подасть клопотання про відсторонення від виконання обов'язків І.Цапа. Вже затримано двох осіб у цьому кримінальному провадженні.

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