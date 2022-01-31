Заместителю Кличко Пантелееву сообщили о подозрении по делу завода "Радикал"

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"Деснянским окружной прокуратурой города Киева по результатам досудебного расследования сообщено о подозрении одному из заместителей председателя КГГА, а также бывшему ликвидатору ОАО "Радикал" по факту уклонения от проведения на территории, подвергшейся загрязнению опасными веществами, восстановительных мер по ликвидации последствий экологического загрязнения, повлекшее тяжкие последствия (ст. 237 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Согласно материалам следствия, в результате преступных действий одного из заместителей председателя КГГА, который с 2014 года является председателем межведомственной рабочей группы по решению экологических проблем ОАО "Радикал" и лицом, на которое в силу служебного положения возложены обязанности в сфере гражданской защиты и охраны окружающей среды, в течение 2014-2021 годов на территории завода "Радикал" не проведена ни одна мера, направленного на ликвидацию последствий экологического загрязнения, а также мер по демеркуризации этой территории.

"Общий объем ртути и ртутьсодержащих веществ на указанной территории достигает около 200 тыс. тонн", - отметили в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что в результате засорения опасными отходами территории завода и длительного не проведения любых мер, направленных на ликвидацию последствий экологического загрязнения, нанесен ущерб в размере более 40 млрд гривен.

Кроме того, в рамках этого же производства прокуратура одновременно сообщила о подозрении бывшему ликвидатору ОАО "Радикал", на которого возлагалась обязанность восстановить платежеспособность предприятия и провести меры по демеркуризации его территории и имущества.

В КГГА отметили, что подозрение по делу частного завода "Радикал" вручили заместителю председателя КГГА Петру Пантелееву.

"Сегодня утром, 31 января, заместителю председателя КГГА Петру Пантелееву вручено подозрение по делу частного предприятия "Радикал", которое ранее было государственным предприятием. Правоохранители пришли утром около 8:00 домой к заместителю главы КГГА", - говорится в сообщении.

Сообщили, что на заводе "Радикал", который не является и никогда не был в муниципальной собственности, накопились вредные отходы в результате халатности владельцев. Несмотря на то, что городская власть обеспечила вывоз более 300 тонн вредных материалов, а в ноябре 2021 года по инициативе города началась реализация проекта для безопасной утилизации опасных отходов на территории, правоохранительные органы сегодня обвиняют заместителя председателя КГГА в бездействии.

Как отметили в КГГА, эти и другие факты в деле завода свидетельствуют о том, что вручение подозрения представителю КГГА является лишь очередной попыткой политического давления на городскую власть. Ведь именно государственные органы заблокировали попытки города разработать проект утилизации отходов завода и профинансировать его.

Дополнение

Первому замглавы КГГА Николаю Поворознику вручили подозрение по делу о лишении земельного участка аппарата СНБО.