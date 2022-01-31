Заступнику Кличка Пантелеєву повідомили про підозру у справі заводу "Радикал"

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"Деснянською окружною прокуратурою міста Києва за результатами досудового розслідування повідомлено про підозру одному із заступників голови КМДА, а також колишньому ліквідатору ВАТ "Радикал" за фактом ухилення від проведення на території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами, відновлювальних заходів з ліквідації наслідків екологічного забруднення, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 237 КК України)", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Згідно з матеріалами слідства, внаслідок злочинних дій одного із заступників голови КМДА, який з 2014 року є головою міжвідомчої робочої групи з розв’язання екологічних проблем ВАТ "Радикал" та особою, на яку в силу службового становища покладено обов’язки у сфері цивільного захисту та охорони навколишнього середовища, упродовж 2014-2021 років на території заводу "Радикал" не проведено жодного заходу, спрямованого на ліквідацію наслідків екологічного забруднення, а також заходів з демеркуризації цієї території.

"Загальний обсяг ртуті та ртутьвмісних речовин на вказаній території сягає близько 200 тис. тонн", - зазначили в повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що внаслідок засмічення небезпечними відходами території заводу та тривалого не проведення будь-яких заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків екологічного забруднення, спричинено шкоду в розмірі понад 40 млрд гривень.

Крім того, в межах цього ж провадження прокуратура одночасно повідомила про підозру колишньому ліквідатору ВАТ "Радикал", на якого покладався обов’язок відновити платоспроможність підприємства та провести заходи із демеркуризації його території та майна.

У КМДА зазначили, що підозру у справі приватного заводу "Радикал" вручили заступнику голови КМДА Петру Пантелеєву.

"Сьогодні вранці, 31 січня, заступнику голови КМДА Петру Пантелеєву вручено підозру у справі приватного підприємства "Радикал", яке раніше було державним підприємством. Правоохоронці прийшли вранці близько 8:00 додому до заступника голови КМДА", - йдеться в повідомленні.

Повідомили, що на заводі "Радикал", який не є і ніколи не був у муніципальній власності, накопичилися шкідливі відходи у результаті недбальства власників. Попри те, що міська влада забезпечила вивезення понад 300 тонн шкідливих матеріалів, а в листопаді 2021 року за ініціативи міста розпочалась реалізація проекту для безпечної утилізації небезпечних відходів на території, правоохоронні органи сьогодні звинувачують заступника голови КМДА у бездіяльності.

Як зазначили в КМДА, ці та інші факти у справі заводу свідчать про те, що вручення підозри представнику КМДА є лише черговою спробою політичного тиску на міську владу. Адже саме державні органи заблокували спроби міста розробити проект утилізації відходів заводу та профінансувати його.

Доповнення

Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО.