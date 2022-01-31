Заступнику Кличка Пантелеєву повідомили про підозру у справі заводу "Радикал"

ukru
Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
18:52 • 2772 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 51971 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 124948 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 189151 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 184498 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 207515 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 195400 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151394 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152660 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 173118 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 131995 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 173299 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 110572 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 64655 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 35533 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 462642 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 306763 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 370118 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 482414 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 727507 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Кіт Келлогг

Ілон Маск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 110572 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 173299 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 123385 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 158630 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 181982 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Заступнику Кличка Пантелеєву повідомили про підозру у справі заводу "Радикал"

Заступнику Кличка Пантелеєву повідомили про підозру у справі заводу "Радикал"

Київ • УНН

 • 17922 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Заступнику голови КМДА Петру Пантелеєву та колишньому ліквідатору ВАТ "Радикал" повідомили про підозру у заподіянні 40 млрд грн збитків через забруднення ртуттю території підприємства. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Цитата

"Деснянською окружною прокуратурою міста Києва за результатами досудового розслідування повідомлено про підозру одному із заступників голови КМДА, а також колишньому ліквідатору ВАТ "Радикал" за фактом ухилення від проведення на території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами, відновлювальних заходів з ліквідації наслідків екологічного забруднення, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 237 КК України)", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Згідно з матеріалами слідства, внаслідок злочинних дій одного із заступників голови КМДА, який з 2014 року є головою міжвідомчої робочої групи з розв’язання екологічних проблем ВАТ "Радикал" та особою, на яку в силу службового становища покладено обов’язки у сфері цивільного захисту та охорони навколишнього середовища, упродовж 2014-2021 років на території заводу "Радикал" не проведено жодного заходу, спрямованого на ліквідацію наслідків екологічного забруднення, а також заходів з демеркуризації цієї території.

"Загальний обсяг ртуті та ртутьвмісних речовин на вказаній території сягає близько 200 тис. тонн", - зазначили в повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що внаслідок засмічення небезпечними відходами території заводу та тривалого не проведення будь-яких заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків екологічного забруднення, спричинено шкоду в розмірі понад 40 млрд гривень.

Крім того, в межах цього ж провадження прокуратура одночасно повідомила про підозру колишньому ліквідатору ВАТ "Радикал", на якого покладався обов’язок відновити платоспроможність підприємства та провести заходи із демеркуризації його території та майна.

У КМДА зазначили, що підозру у справі приватного заводу "Радикал" вручили заступнику голови КМДА Петру Пантелеєву.
"Сьогодні вранці, 31 січня, заступнику голови КМДА Петру Пантелеєву вручено підозру у справі приватного підприємства "Радикал", яке раніше було державним підприємством. Правоохоронці прийшли вранці близько 8:00 додому до заступника голови КМДА", - йдеться в повідомленні.

Повідомили, що на заводі "Радикал", який не є і ніколи не був у муніципальній власності, накопичилися шкідливі відходи у результаті недбальства власників. Попри те, що міська влада забезпечила вивезення понад 300 тонн шкідливих матеріалів, а в листопаді 2021 року за ініціативи міста розпочалась реалізація проекту для безпечної утилізації небезпечних відходів на території, правоохоронні органи сьогодні звинувачують заступника голови КМДА у бездіяльності.

Як зазначили в КМДА, ці та інші факти у справі заводу свідчать про те, що вручення підозри представнику КМДА є лише черговою спробою політичного тиску на міську владу. Адже саме державні органи заблокували спроби міста розробити проект утилізації відходів заводу та профінансувати його.

Доповнення

Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69