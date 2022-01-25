Кличко повідомив, що його першому заступнику вручили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО. Про це у своєму Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.
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“Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику тільки що вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО”, — йдеться в повідомленні Кличка.
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Як нагадав Кличко, у 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва біля станції метро “Сирець”.
“Історія цієї ділянки, нагадаю, наступна. В 2009 році вона була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури. Однак у 2019 році було встановлено, що всі 10 років ділянка не використовувалась за призначенням, будівництво не було розпочато. Натомість, на земельній ділянці утворилося стихійне сміттєзвалище”, — зазначив мер.
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