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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Кличко повідомив, що його першому заступнику вручили підозру

Кличко повідомив, що його першому заступнику вручили підозру

Київ • УНН

 • 17316 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО. Про це у своєму Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.

Цитата:

“Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику тільки що вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО”, — йдеться в повідомленні Кличка.

Деталі

Як нагадав Кличко, у 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва біля станції метро “Сирець”.

“Історія цієї ділянки, нагадаю, наступна. В 2009 році вона була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури. Однак у 2019 році було встановлено, що всі 10 років ділянка не використовувалась за призначенням, будівництво не було розпочато. Натомість, на земельній ділянці утворилося стихійне сміттєзвалище”, — зазначив мер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чиновника столичного КП спіймали на "відкатах" в 1,75 мільйона за бюджетні підряди

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