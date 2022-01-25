Кличко сообщил, что его первому заместителю вручили подозрение

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15 марта, 19:03 • 106698 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143404 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123558 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117066 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104864 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101490 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93071 просмотра

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КИЕВ. 15 января. УНН. Первому замглавы КГГА Николаю Поворознику вручили подозрение по делу о лишении земельного участка аппарата СНБО. Об этом в своем Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Цитата:

“Первому замглавы КГГА Николаю Поворознику только что вручили подозрение по делу о лишении земельного участка аппарата СНБО”, — говорится в сообщении Кличко.

Детали

Как напомнил Кличко, в 2019 году городская власть прекратила право постоянного пользования участком на улице Щусева у станции метро “Сырец”.

“История этого участка, напомню, следующая. В 2009 году он был передан аппарату СНБО Украины в постоянное пользование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры. Однако в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. При этом на земельном участке образовалась стихийная свалка", - отметил мэр.

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