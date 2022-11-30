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Заместителю председателя госдумы рф Бабакову, владеющему одной из украинских энергокомпаний, сообщили о подозрении

Заместителю председателя госдумы рф Бабакову, владеющему одной из украинских энергокомпаний, сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 1034282 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Заместителю председателя госдумы рф Александру Бабакову сообщили о подозрении. Как отмечает СБУ, этот чиновник вредит суверенитету Украины, способствует военной агрессии россии и голосовал за «принятие в состав рф» Херсонской и Запорожской областей, передает УНН.

Детали

Кроме того, по данным СБУ, Бабаков вместе с другими лицами является конечным бенефициаром одной из энергетических компаний, работающей в Украине. В частности, в ее управлении находятся объекты энергетической инфраструктуры в Житомирской, Херсонской, Кировоградской, Черновицкой, Ровенской областях и Киеве. И недавно Служба безопасности провела обыски в упомянутой компании для предотвращения угроз энергетике, поскольку именно эта отрасль в последнее время стала приоритетной мишенью для российских ракетных ударов.

В настоящее время приспешнику путина заочно сообщено о подозрении по ч.3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.

Напомним

Ранее следователи СБУ сообщили этому чиновнику рф о подозрении по другому эпизоду его антиукраинской деятельности. В частности, в связи с одобрением 22 февраля 2022 года госдумой решение об использовании вооруженных сил россии на территории самопровозглашенных «л/днр». Этот документ, принятый накануне полномасштабного вторжения, развязал руки агрессору.

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