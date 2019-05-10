Заместителю главы АП дали орден
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Действующий Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" II степени заместителя Главы Администрации Президента Украины Константина Елисеева. Об этом говорится в указе Президента №188/2019 о награждении государственными наградами Украины, передает УНН.
"За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм постановляю наградить орденом "За заслуги" II степени Елисеева Константина Петровича - заместителя Главы Администрации Президента Украины", - сказано в документе.
Как сообщал УНН, первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива наградили орденом "За заслуги" II степени.