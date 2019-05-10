Президент нагородив Кубіва орденом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив першого віце-прем’єр-міністра України – міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва орденом "За заслуги" ІІ ступеня. Про йдеться в указі Президента №188/2019 про відзначення державними нагородами України, передає УНН.
"За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм постановляю... нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня Кубіва Степана Івановича – Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України", - йдеться в документі.
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Як повідомляв УНН, міністра культури України Євгена Нищука нагородили орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.