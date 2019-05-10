Президент наградил Кубива орденом

"За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм постановляю... наградить орденом "За заслуги" II степени Кубива Степана Ивановича - Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономического развития и торговли Украины", - говорится в документе.

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Как сообщал УНН, министра культуры Украины Евгения Нищука наградили орденом князя Ярослава Мудрого V степени.