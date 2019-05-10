Заступнику глави АП дали орден
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Чинний Президент України Петро Порошенко нагородив орденом "За заслуги" ІІ ступеня заступника Глави Адміністрації Президента України Костянтина Єлісєєва. Про йдеться в указі Президента №188/2019 про відзначення державними нагородами України, передає УНН.
"За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм постановляю нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня Єлісєєва Костянтина Петровича - Заступника Глави Адміністрації Президента України", - сказано в документі.
Як повідомляв УНН, першого віце-прем’єр-міністра України – міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва нагородили орденом "За заслуги" ІІ ступеня.