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Замруководителя ОПУ Ростислав Шурма может быть причастен к "схематозу" - эксперт

Киев • УНН

 • 286446 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Эксперт Александр Кочетков в своем блоге на сайте Цензор рассказал о возможной причастности заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурмы к злоупотреблениям на рынке электроэнергии, пишет УНН.

Замруководителя ОПУ Ростислав Шурма может быть причастен к "схематозу" - эксперт

Он напомнил, что в конце января Шурма объявил о включении сразу всех энергоблоков на украинских атомных электростанциях, после чего на рынке образовался огромный профицит.

«Соответственно, упала цена – с 2,5 грн до 1,7 грн. Этим воспользовались Ахметов и Коломойский. Компания Ахметова «ДТЭК» резко снизила цену своих заявок на покупку и на продажу электроэнергии, а «Юнайтед энерджи» Коломойского просто перестала покупать энергию на РСН (рынок на сутки вперед) и перешла на внутрисуточный рынок ВСР, где в убыток себе переплатила за электроэнергию около 15%», – написал Кочетков.

Он отметил, что таким образом компаниям Ахметова и Коломойского удалось ограничить конкуренцию на рынке и добиться изменения правил на нем. Эта схема, к которой, возможно, причастен заместитель руководителя ОПУ Ростислав Шурма, по мнению Кочеткова, обеспечила компаниям олигархов дополнительный доход, а произошло это за счет обычных потребителей.

Кочетков считает, что деятельность Ростислава Шурмы в своей должности вызывает немало вопросов к высшему руководству государства, ведь политический опыт Шурмы свидетельствует о его причастности к пророссийским партиям, таким как «Партия регионов» и «Оппозиционный блок». Еще одним аргументом Кочеткова, который может свидетельствовать о работе Шурмы на олигархов, является тот факт, что он почти все время до своего назначения работал на предприятии Рината Ахметова «Запорожсталь», а после этого имел интересы в энергетическом секторе. Именно за энергетическое направление отвечает в ОПУ Ростислав Шурма. По данным Кочеткова, Шурма также входит в группировку «деркачевцев».

«Ростислав Шурма входит в группировку «деркачевцев» – лиц, близких к нардепу Андрею Деркачу, находящемуся под санкциями США и которого прямо называют «российским агентом с более чем десятилетним стажем». К группировке также относят министра энергетики Германа Галущенко, руководителя «Энергоатома» Петра Котина, председателя НКРЭКУ Константина Ущаповского», - написал Кочетков.

Эксперт выразил обеспокоенность тем, что Ростислав Шурма может быть назначен на должность премьер-министра уже осенью. По его мнению, это приведет к негативным последствиям для Украины.

Напомним, ранее политолог Владимир Цыбулько заявлял о причастности заместителя руководителя ОПУ Ростислава Шурмы к схемам в лесном хозяйстве. По данным эксперта, Шурма, прикрываясь именем Президента Зеленского, пытается лоббировать решения, которые приведут к передаче лесных угодий частным компаниям. По информации Цыбулько, Ростиславу Шурме уже удалось наладить незаконную вырубку леса и его экспорт за границу.

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