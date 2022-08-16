Заступник керівника ОПУ Ростислав Шурма може бути причетний до "схематозу" - експерт

Він нагадав, що наприкінці січня Шурма оголосов про включення одразу усіх енергоблоків на українських атомних електростанціях, після чого на ринку утворився величезний профіцит.

«Відповідно, впала ціна – з 2,5 грн до 1,7 грн. Цим скористалися Ахметов та Коломойський. Компанія Ахметова «ДТЕК» різко знизила ціну своїх заявок на покупку та на продаж електроенергії, а «Юнайтед енерджи» Коломойського просто перестала купувати енергію на РДН (ринок на добу вперед) та перейшла на внутрішньодобовий ринок ВДР, де у збиток собі переплатила за електроенергію близько 15%», - написав Кочетков.

Він зауважив, що таким чином компаніям Ахметова та Коломойського вдалося обмежити конкуренцію на ринку та домогтися змін правил на ньому. Ця схема, до якої, можливо, був причетний заступник керівника ОПУ Ростислав Шурма, на думку Кочеткова, забезпечила компаніям олігархів додатковий дохід, а відбулося це за рахунок звичайних споживачів.

Кочетков вважає, що діяльність Ростислава Шурми на своїй посаді викликає чимало запитань до вищого керівництва держави, адже політичний досвід Шурми свідчить про його причетність до проросійських партій, таких як «Партія регіонів» та «Опозиційний блок». Ще одним аргументом Кочеткова, який може свідчити про роботу Шурми на олігархів, є той факт, що він майже весь час до свого призначення працював на підприємстві Ріната Ахметова «Запоріжсталь», а після цього мав інтереси в енергетичному секторі. Саме за енергетичний напрямок відповідає в ОПУ Ростислав Шурма. За даними Кочеткова, Шурма також входить до угрупування «деркачівців».

«Ростислав Шурма входить до угрупування «деркачівців» - осіб, близьких до нардепа Андрія Деркача, який знаходиться під санкціями США і якого прямо називають «російським агентом з більш ніж десятирічним стажем». До угрупування також відносять міністра енергетики Германа Галущенка, керівника «Енергоатому» Петра Котіна, голову НКРЕКП Костянтина Ущаповського», - написав Кочетков.

Експерт висловив занепокоєння щодо того, що Ростислав Шурма може бути призначений на посаду прем’єр-міністра вже восени. На його думку, це призведе до негативних наслідків для України.

Нагадаємо, раніше політолог Володимир Цибулько заявляв про причетність заступника керівника ОПУ Ростислава Шурми до оборудок в лісовому господарстві. За даними експерта, Шурма, прикриваючись ім’ям Президента Зеленського, намагається лобіювати рішення, які призведуть до передачі лісових угідь приватним компаніям. За інформацією Цибулька, Ростиславу Шурмі вже вдалося налагодити незаконну вирубку лісу та його експорт за кордон.