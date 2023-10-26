Заместитель главы Нацполиции Тишлек имеет связи с российским криминалитетом и жену с паспортом рф — СМИ

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“Правоохранители это не обычные люди. Это люди, которым в силу невероятно важных обязанностей, и таких же невероятно широких прав, очень важно избегать малейшего намека на конфликт интересов: конфликт их частной жизни, и их профессиональных задач. Иначе, рано или поздно, мы окажемся в ситуации когда... замглавы национальной полиции живет в доме партнера российского “криминального авторитета”, — объяснила недопустимость такой ситуации журналистка-расследовательница Леся Иванова.

Детали

Согласно опубликованному журналистами расследованию, заместитель председателя Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек сейчас живет в доме и пользуется автомобилями семьи партнера главы ростовской криминальной группировки, а его жена имеет актуальный паспорт российской федерации.

Родственники с паспортами рф

По данным расследователей, семья Балакай, откуда происходит жены Дмитрия Тишлека, ориентировочно в нулевых переехала в Ростовскую область рф. Там Александра Балакай, а ныне законная супруга заместителя главы Нацполиции Украины, и получила российское гражданство.

Согласно опубликованным данным из реестра, российский паспорт госпожи Балакай оставался действующим по состоянию еще на лето этого года.

Связи с криминальным миром

В сентябре-октябре 2023 года Тишлек был неоднократно замечен в одном из элитных коттеджных городков под Киевом. По мнению журналистов сейчас он живет в одном из домов Натальи Нечепоренко. А весной прошлого года Тишлек выезжал за границу на машине Виталия Нечепоренко (муж госпожи Натальи, в доме которой он живет сейчас — ред.)

Супруги Нечипоренко имеют общий бизнес с Андрианом Родиным (он же Андрей Иманали, он же “Полузверь”). По данным журналистов, это ростовский криминальный авторитет, который “имеет очень давние и очень сложные отношения с полицией”, — отметили в Bihus.Info.

В 2019 году глава криминальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что “Полузверя” обнаружили в Киеве на сходке в столичном ресторане. Аброськин тогда также обещал выдворить Иманали из страны, но вместо этого удалил свой пост об этом из Фейсбука.

Журналисты также напомнили, как загадочным образом из списка предлагаемого СНБО по санкциям к более чем полутысяче лиц криминального мира, исчезла фамилия Иманали, которая фигурировала там еще в 2021 году. Примечательно, что “этот список был одним из немногих, который готовило МВД, в структурах которого всю жизнь и работает Тишлек”, — подчеркнули расследователи Bihus.Info.

Позиция Дмитрия Тишлека

Сначала он согласился на интервью с Bihus.Info, однако в ночь на запланированную им же дату отменил встречу и перестал отвечать на звонки журналистов.

Зато прислал текстовый ответ: сейчас арендует квартиру, в доме проживал временно, Нечепоренко — его близкие друзья, жена имеет украинский паспорт, а в дела тещи он не вмешивается.

“В случае, если после выхода материала Дмитрий Тишлек передумает и все же согласится на живой разговор и расширенный комментарий, редакция непременно предоставит ему такую возможность”, — пообещали в Bihus.Info.

Справочно

Дмитрий Тишлек работает в системе МВД и Нацполиции всю жизнь.

На должность заместителя руководителя Нацпола его назначили весной 2023 года. До этого он возглавлял столичный Департамент стратегических расследований Национальной полиции, руководил Департаментом защиты экономики в Днепре и Житомире. А еще до российского вторжения 2014 года — проработал в правоохранительных органах около 10 лет на родной Донетчине.