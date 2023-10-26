Заступник голови Нацполіції Тишлек має зв’язки з російським криміналітетом та дружину з паспортом рф — ЗМІ

Цитата

“Правоохоронці це не звичайні люди. Це люди, яким в силу неймовірно важливих обов’язків, і таких же неймовірно широких прав, дуже важливо уникати найменшого натяку на конфлікт інтересів: конфлікт їхнього приватного життя, і їхніх професійних задач. Інакше, рано чи пізно, ми опинимось у ситуації коли... замголови національної поліції живе в хаті партнера російського “кримінального авторитета”, — пояснила неприпустимість такої ситуації журналістка-розслідувачка Леся Іванова.

Деталі

Відповідно до опублікованого журналістами розслідування, заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек нині живе у будинку та користується автівками родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування, а його дружина має актуальний паспорт російської федерації.

Родичі з паспортами рф

За даними розслідувачів, родина Балакай, звідки походить дружини Дмитра Тишлека, орієнтовно в нульових переїхала у Ростовську область рф. Там Олександра Балакай, а нині законна дружина заступника голови Нацполіції України, й отримала російське громадянство.

Відповідно до опублікованих даних з реєстру, російський паспорт пані Балакай лишався чинним станом ще на літо цього року.

Зв’язки із кримінальним світом

У вересні-жовтні 2023 року Тишлек був неодноразово помічений в одному із елітних котеджних містечок під Києвом. На думку журналістів нині він живе в одному з будинків пані Наталі Нечепоренко. А навесні минулого року Тишлек виїжджав за кордон на автівці Віталія Нечепоренко (чоловік пані Наталія, в будинку якої він живе нині — ред.).

Подружжя Нечипоренко мають спільний бізнес із Андріаном Родіним (він же Андрєй Іманалі, він же “Полузвєрь”). За даними журналістів, це ростовський кримінальний авторитет, який “має дуже давні й дуже складні стосунки з поліцією”, — зазначили у Bihus.Info.

У 2019 році очільник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін заявив, що “Полузверя” виявили в Києві на сходці в столичному ресторані. Аброськін тоді також обіцяв видворити Іманалі з країни, але натомість видалив свій пост про це із Фейсбука.

Журналісти також нагадали, як загадковим чином зі списку пропонованого РНБО щодо санкцій до понад півтисячі осіб кримінального світу, зникло прізвище Іманалі, яке фігурувало там ще у 2021 році. Примітно, що “цей список був одним з небагатьох, який готувало МВС, в структурах якого все життя і працює Тишлек”, — підкреслили розслідувачі Bihus.Info.

Позиція Дмитра Тишлека

Спочатку він погодився на інтерв’ю з Bihus.Info, однак в ніч на заплановану ним же дату скасував зустріч і перестав відповідати на дзвінки журналістів.

Натомість прислав текстову відповідь: наразі орендує квартиру, в будинку проживав тимчасово, Нечепоренки — його близькі друзі, дружина має український паспорт, а у справи тещі він не втручається.

“У разі, якщо після виходу матеріалу Дмитро Тишлек передумає і все ж погодиться на живу розмові і розширений коментар, редакція неодмінно надасть йому таку можливість”, — зазначили у Bihus.Info.

Довідково

Дмитро Тишлек працює в системі МВС та Нацполіції все життя.

На посаду заступника керівника Нацполу його призначили навесні 2023 року. До того він очолював столичний Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, керував Департаментом захисту економіки в Дніпрі та Житомирі. А ще до російського вторгнення 2014 року — пропрацював у правоохоронних органах близько 10 років на рідній Донеччині.