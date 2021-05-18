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Заместитель главы МИД Украины провел встречу с Вселенским патриархом: обсуждали визит Варфоломея в Киев

Киев • УНН

 • 18751 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар посетил Вселенского патриарха Варфоломея в сопровождении генерального консула Украины в Стамбуле, пишет УНН со ссылкой на профильное издание Orthodox Times.

Заместитель главы МИД Украины провел встречу с Вселенским патриархом: обсуждали визит Варфоломея в Киев

Детали

“Заместитель министра передал Вселенскому патриарху пожелания Президента Украины Владимира Зеленского. Впоследствии они обсудили график визита, который Вселенский Патриарх совершит в Киеве в августе”, — указано в сообщении.

На встрече также присутствовали старейшина митрополит Халкидонский Эммануил и главный секретарь Григорий.

Контекст

Вселенский патриарх Варфоломей планирует посетить Украину в дни празднования Дня Независимости в 2021 году. Об этом он заявил 30 ноября прошлого года после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Ранее в октябре 2020 года, Президент Украины и первая леди встретились со Вселенским Патриархом Варфоломеем и пригласили его в Украину. Отмечается, что Глава государства выразил благодарность патриарху за безоговорочную личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, независимости, а также за всю поддержку, которую он оказывает Украине.

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