Заступник глави МЗС України провів зустріч з Вселенським патріархом: обговорювали візит Варфоломія у Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар відвідав Вселенського патріарха Варфоломія у супроводі генерального консула України в Стамбулі, пише УНН з посиланням на профільне видання Orthodox Times.
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“Заступник міністра передав Вселенському патріарху побажання Президента України Володимира Зеленського. Згодом вони обговорили графік візиту, який Вселенський Патріарх здійснить у Києві у серпні”, — вказано у повідомленні.
На зустрічі також були присутні старійшина митрополит Халкідонський Еммануїл та головний секретар Григорій.
Контекст
Вселенський патріарх Варфоломій планує відвідати Україну у дні святкування Дня Незалежності у 2021 році. Про це він заявив 30 листопада минулого року після зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Раніше у жовтні 2020 року, Президент України та перша леді зустрілися зі Вселенським Патріархом Варфоломієм і запросили його до України. Зазначається, що Глава держави висловив подяку патріарху за беззастережну особисту підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, незалежності, а також за всю підтримку, яку він надає Україні.