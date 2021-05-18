Заступник глави МЗС України провів зустріч з Вселенським патріархом: обговорювали візит Варфоломія у Київ

Деталі

“Заступник міністра передав Вселенському патріарху побажання Президента України Володимира Зеленського. Згодом вони обговорили графік візиту, який Вселенський Патріарх здійснить у Києві у серпні”, — вказано у повідомленні.

На зустрічі також були присутні старійшина митрополит Халкідонський Еммануїл та головний секретар Григорій.

Контекст

Вселенський патріарх Варфоломій планує відвідати Україну у дні святкування Дня Незалежності у 2021 році. Про це він заявив 30 листопада минулого року після зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Раніше у жовтні 2020 року, Президент України та перша леді зустрілися зі Вселенським Патріархом Варфоломієм і запросили його до України. Зазначається, що Глава держави висловив подяку патріарху за беззастережну особисту підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, незалежності, а також за всю підтримку, яку він надає Україні.