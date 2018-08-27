Помощник Генсека НАТО планирует посетить Украину в середине сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес должен посетить Украину 13-14 сентября. Об этом в комментарии УНН рассказал руководитель Управления по вопросам сотрудничества с НАТО Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабмина Украины Алексей Генчев.
“Сейчас в штаб-квартире НАТО каникулы. Начиная с сентября, уже с первой недели мы ожидаем визит заместителя генерального секретаря по вопросам политики безопасности Алехандро Альваргонзалеза (Alejandro Alvargonzález), который должен быть в Украине 13-14 сентября”, — рассказал Генчев.
По его словам, этот визит во много зависит от работы украинской стороны на уровне послов в штаб-квартире НАТО.
Как сообщал УНН, Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос вступления Украины в НАТО.