Помощник Генсека НАТО планирует посетить Украину в середине сентября

“Сейчас в штаб-квартире НАТО каникулы. Начиная с сентября, уже с первой недели мы ожидаем визит заместителя генерального секретаря по вопросам политики безопасности Алехандро Альваргонзалеза (Alejandro Alvargonzález), который должен быть в Украине 13-14 сентября”, — рассказал Генчев.

По его словам, этот визит во много зависит от работы украинской стороны на уровне послов в штаб-квартире НАТО.

Как сообщал УНН, Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос вступления Украины в НАТО.