Помічник Генсека НАТО планує відвідати Україну в середині вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Помічник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Алехандро Альваргонсалес має відвідати Україну 13-14 вересня. Про це в коментарі УНН розповів керівник Управління з питань співробітництва з НАТО Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабміну України Олексій Генчев.
"Зараз в штаб-квартирі НАТО канікули. Починаючи з вересня, вже з першого тижня ми очікуємо візит заступника генерального секретаря з питань політики безпеки Алехандро Альваргонзалеза (Alejandro Alvargonzález), який повинен бути в Україні 13-14 вересня", - розповів Генчев.
За його словами, цей візит у багато залежить від роботи української сторони на рівні послів в штаб-квартирі НАТО.
Як повідомляв УНН, Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає питання вступу України в НАТО.