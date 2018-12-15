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Заместитель госсекретаря предложил Болгарии закупить американское вооружение

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан предложил вице-премьеру и министру иностранных дел Болгарии Екатерине Захариевой американские вооружения, функционально совместимые с аналогичными системами стран НАТО, для модернизации ВС европейской страны. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино по итогам встречи двух политиков, передает УНН.

Заместитель госсекретаря предложил Болгарии закупить американское вооружение

“Салливан выступил за функционально совместимые с (другими странами) НАТО американские системы (вооружения), поскольку Болгария стремится модернизировать свои вооруженные силы”, — отмечается в документе.

Первый замгоссекретаря также “подчеркнул важность дальнейшего развития коммерческих связей между США и Болгарией, содействия стабильности и экономическому развитию на Западных Балканах и развития все более тесного сотрудничества в рамках НАТО”. “Он также подчеркнул важность повышения энергетической безопасности Болгарии”, — заключил Палладино.

Meeting with @EZaharievaMFA, DepSec Sullivan advocated for NATO-interoperable U.S. systems, and emphasized the importance of developing U.S.-#Bulgaria commercial ties, fostering stability and economic development of the Western Balkans, and ever-closer cooperation within #NATO. pic.twitter.com/VRosP3VRSJ

— Robert Palladino (@StateDeputySPOX) 15 грудня 2018 р.

Как отмечает пресс-служба болгарского правительства, премьер-министр Бойко Борисов и Салливан обсудили в субботу вопросы энергетической безопасности. Аналогичные вопросы обсуждались и во время встречи Салливана с президентом Болгарии Руменом Радевым. Глава государства во время разговора подчеркнул необходимость прямых поставок энергоресурсов в Болгарию, которые повысят безопасность, снизят цены и соответствуют национальным интересам. Салливан находится в Болгарии с двухдневным рабочим визитом.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты должны усилить свое влияние в Европе, иначе их могут отодвинуть на второй план Россия и Китай. Такое утверждение высказал заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Словении.

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