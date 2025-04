Заступник держсекретаря запропонував Болгарії закупити американське озброєння

“Салліван виступив за функціонально сумісні з (іншими країнами) НАТО американські системи (озброєння), оскільки Болгарія прагне модернізувати свої збройні сили”, — наголошується в документі.

Перший заступник держсекретаря також “підкреслив важливість подальшого розвитку комерційних зв’язків між США і Болгарією, сприянню стабільності і економічного розвитку на Західних Балканах і розвитку все більш тісної співпраці в рамках НАТО”. “Він також наголосив на важливості підвищення енергетичної безпеки Болгарії”, — підсумував Палладіно.

Як зазначає прес-служба болгарського уряду, прем’єр-міністр Бойко Борісов і Салліван обговорили в суботу питання енергетичної безпеки. Аналогічні питання обговорювалися і під час зустрічі Саллівана з президентом Болгарії Руменом Радєвим. Глава держави під час розмови наголосив на необхідності прямих поставок енергоресурсів в Болгарію, які підвищать безпеку, знизять ціни і відповідають національним інтересам. Салліван перебуває в Болгарії з дводенним робочим візитом.

