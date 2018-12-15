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Заступник держсекретаря запропонував Болгарії закупити американське озброєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Перший заступник держсекретаря США Джон Салліван запропонував віце-прем’єру і міністру закордонних справ Болгарії Катерині Захарієвой американські озброєння, функціонально сумісні з аналогічними системами країн НАТО, для модернізації ЗС європейської країни. Про це йдеться в поширеній в суботу письмовій заяві заступника керівника прес-служби Держдепартаменту Роберта Палладіно за підсумками зустрічі двох політиків, інформує УНН.

Заступник держсекретаря запропонував Болгарії закупити американське озброєння

“Салліван виступив за функціонально сумісні з (іншими країнами) НАТО американські системи (озброєння), оскільки Болгарія прагне модернізувати свої збройні сили”, — наголошується в документі.

Перший заступник держсекретаря також “підкреслив важливість подальшого розвитку комерційних зв’язків між США і Болгарією, сприянню стабільності і економічного розвитку на Західних Балканах і розвитку все більш тісної співпраці в рамках НАТО”. “Він також наголосив на важливості підвищення енергетичної безпеки Болгарії”, — підсумував Палладіно.

Meeting with @EZaharievaMFA, DepSec Sullivan advocated for NATO-interoperable U.S. systems, and emphasized the importance of developing U.S.-#Bulgaria commercial ties, fostering stability and economic development of the Western Balkans, and ever-closer cooperation within #NATO. pic.twitter.com/VRosP3VRSJ

— Robert Palladino (@StateDeputySPOX) 15 грудня 2018 р.

Як зазначає прес-служба болгарського уряду, прем’єр-міністр Бойко Борісов і Салліван обговорили в суботу питання енергетичної безпеки. Аналогічні питання обговорювалися і під час зустрічі Саллівана з президентом Болгарії Руменом Радєвим. Глава держави під час розмови наголосив на необхідності прямих поставок енергоресурсів в Болгарію, які підвищать безпеку, знизять ціни і відповідають національним інтересам. Салліван перебуває в Болгарії з дводенним робочим візитом.

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати повинні посилити свій вплив в Європі, інакше їх можуть відсунути на другий план Росія і Китай. Таке твердження висловив заступник прем’єр-міністра, міністр закордонних справ Словенії.

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