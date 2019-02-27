Основатель бренда Kenzo празднует юбилей

Кендзо Такада родился в Японии и переехал в Париж в 1964 году, чтобы начать свою карьеру в мире моды.

Кендзо не чуждался экзотических приемов для продвижения своих работ. В 1978-м и в 1979 годах он устраивал знакомство со своей коллекцией в цирке-шапито.

Сейчас Kenzo - международный премиальный бренд, принадлежащий компании LVMH, которая купила его в 1993 году.

Напомним, 19 февраля модельер Карл Лагерфельд умер на 86-м году жизни.