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Засновник бренду Kenzo святкує ювілей

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Японському модельєру та дизайнеру, засновнику бренду Kenzo Кендзо Такада сьогодні виповнюється 80 років, повідомляє УНН.

Кендзо Такада народився в Японії і переїхав до Парижа у 1964 році, щоб почати свою кар'єру в світі моди.

Кендзо не цурався екзотичних прийомів для просування своїх робіт. У 1978-му і в 1979 роках він влаштовував знайомство зі своєю колекцією в цирку-шапіто.

Зараз Kenzo - міжнародний преміальний бренд, що належить компанії LVMH, яка купила його в 1993 році.

Нагадаємо, 19 лютого модельєр Карл Лагерфельд помер на 86-му році життя.

Українські Національні Новини

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