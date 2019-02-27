Засновник бренду Kenzo святкує ювілей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Японському модельєру та дизайнеру, засновнику бренду Kenzo Кендзо Такада сьогодні виповнюється 80 років, повідомляє УНН.
Кендзо Такада народився в Японії і переїхав до Парижа у 1964 році, щоб почати свою кар'єру в світі моди.
Кендзо не цурався екзотичних прийомів для просування своїх робіт. У 1978-му і в 1979 роках він влаштовував знайомство зі своєю колекцією в цирку-шапіто.
Зараз Kenzo - міжнародний преміальний бренд, що належить компанії LVMH, яка купила його в 1993 році.
Нагадаємо, 19 лютого модельєр Карл Лагерфельд помер на 86-му році життя.