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Засыпали украинских военных sms с призывами сдаться: в Харькове разоблачили новую вражескую ботоферму

Киев • УНН

 • 154546 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Харькове разоблачили новую вражескую ботоферму, которая работала исключительно по нашим военным и сотрудникам правоохранительных ведомств. А именно - через рассылку СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Засыпали украинских военных sms с призывами сдаться: в Харькове разоблачили новую вражескую ботоферму

Детали

Таким образом спецслужбы РФ пытались провести специальную информационную операцию и расшатать морально-психологическое состояние украинских силовиков.

"Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы!!!" - говорилось в лживых СМС.

Ботоферму довольно быстро обнаружили и обезвредили киберспециалисты СБУ. За время своей недолгой работы через этот канал враг отправил около 5 тыс. СМС.

"Самое Интересное, что все оборудование было размещено на Днепропетровщине, но дистанционно управлялась с РФ. Владелец квартиры признается, что даже не догадывался о своей роли в "спецоперации" врага. Сейчас вся техника изъята, а со всеми причастными СБУ проводит соответствующие мероприятия", - говорится в сообщении.

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