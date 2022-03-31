Засыпали украинских военных sms с призывами сдаться: в Харькове разоблачили новую вражескую ботоферму

Детали

Таким образом спецслужбы РФ пытались провести специальную информационную операцию и расшатать морально-психологическое состояние украинских силовиков.

"Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы!!!" - говорилось в лживых СМС.

Ботоферму довольно быстро обнаружили и обезвредили киберспециалисты СБУ. За время своей недолгой работы через этот канал враг отправил около 5 тыс. СМС.

"Самое Интересное, что все оборудование было размещено на Днепропетровщине, но дистанционно управлялась с РФ. Владелец квартиры признается, что даже не догадывался о своей роли в "спецоперации" врага. Сейчас вся техника изъята, а со всеми причастными СБУ проводит соответствующие мероприятия", - говорится в сообщении.