Засипали українських військових sms із закликами здатись: у Харкові викрили нову ворожу ботоферму

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Таким чином спецслужби РФ намагалися провести спеціальну інформаційну операцію і розхитати морально-психологічний стан українських силовиків.

"Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы!!!" – говорилося в брехливих СМС.

Ботоферму досить швидко виявили та знешкодили кіберфахівці СБУ. За час своєї недовгої роботи через цей канал ворог відправив близько 5 тис. СМС.

"Найцікавіше, що все обладнання було розміщене на Дніпропетровщині, але дистанційно керувалося з РФ. Власник помешкання зізнається, що навіть не здогадувався про свою роль у "спецоперації" ворога. Наразі вся техніка вилучена, а з усіма причетними СБУ проводить відповідні заходи", - йдеться у повідомленні.