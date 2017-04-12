Заседание Трехсторонней контактной группы началось в Минске

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе началось в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook, передает УНН.