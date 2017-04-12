Засідання Тристоронньої контактної групи розпочалося у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Засідання контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочалося у Мінську. Про це повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facеbook, передає УНН.
“У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, останнє засідання контактної групи було 29 березня, під час якого сторони домовилися про припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.