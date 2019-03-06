Заседание суда по делу Кернеса снова перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Полтавский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Судебную власть Украины.
По сообщению пресс-службы апелляционного суда Полтавской области рассмотрение уголовного производства по обвинению Кернеса Г.А. по апелляционным жалобам прокуроров отделов Генеральной прокуратуры Украины, которые принимали участие в рассмотрении уголовного производства в суде первой инстанции, представителя потерпевших - адвоката Зелькина Т.Е. и потерпевшего Ряполого С.А. на постановление Киевского районного суда г.. Полтавы от 10 августа 2018 отложено на 27 марта 2019 в 15:30.
Напомним, заседание апелляционного суда по делу по обвинению мэра Харькова в похищении человека вновь перенесли из-за его неявки на заседание.