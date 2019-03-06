Засідання суду у справі Кернеса знову перенесли
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Полтавський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги у справі Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Про це повідомляє УНН з посиланням на Судову владу України.
За повідомленням прес-служби апеляційного суду Полтавської області розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Кернеса Г.А. за апеляційними скаргами прокурорів відділів Генеральної прокуратури України, які брали участь у розгляді кримінального провадження в суді першої інстанції, представника потерпілих – адвоката Зелькіної Т.Є. та потерпілого Ряполого С.А. на ухвалу Київського районного суду м. Полтави від 10 серпня 2018 року відкладено на 27 березня 2019 року о 15:30.
Нагадаємо, засідання апеляційного суду у справі щодо звинувачення мера Харкова у викраденні людини знов перенесли через його неявку на засідання.