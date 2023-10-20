Зарплаты военным составили большую часть расходов на оборону, которые в этом году были заложены в бюджете

Цитата

“В этом году мы уже потратили на оборону более 1 триллиона гривен. Почти половину всех расходов общего фонда госбюджета”, — написал Шмыгаль в телеграм.

Детали

Глава правительства уточнил, что из этих средств 682 млрд грн направили на зарплаты военным. 349 млрд грн на поддержку Вооруженных Сил Украины — на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расходы на сектор обороны за 9 месяцев этого года достигли 1,26 трлн грн — Минфин



Всего из общего фонда госбюджета было потрачено 2 трлн 119 млрд грн. На социальные программы ушло 386 млрд грн. Еще 102 млрд грн было выделено на медицину. 112 млрд грн — на трансферты местным бюджетам, то есть на поддержку украинских регионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский подписал закон об увеличении расходов Госбюджета на текущий год