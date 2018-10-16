Зарплата солдата в зоне боевых действий должна быть не менее 21 тысячи гривен - Порошенко

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко дал поручение на 37% поднять денежное довольствие военнослужащим, а также предусмотреть средства на выплату компенсаций пенсионерам, получающим пенсии ниже прожиточного минимума. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.

“И если солдат будет получать не менее 10 тысяч гривен, а на фронте, на первой линии — не менее 21 тысячи гривен, я думаю, что это уже тот уровень, который точно говорит о тех приоритетах, которые есть в государстве”, — заявил глава государства.

Кроме того, Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки во Львовскую область отметил, что в государственном бюджете должны быть обязательно предусмотрены средства на выплату компенсаций пенсионерам, получающим пенсии ниже прожиточного минимума.

“Мы договорились о том, что мы предпримем шаги для того, чтобы поддержать тех, кто получает пенсии ниже прожиточного минимума. <...> Я твердо убежден, что нам нужно сейчас дать соответствующее поручение Правительству при планировании бюджета, чтобы те, кто получают пенсии меньше прожиточного минимума, им было компенсированы из бюджета. Для того, чтобы они имели возможность получить то, что обеспечивает их нормальную жизнь”, - сказал Президент во время посещения Международного центра миротворчества и безопасности.

Напомним, с 13 октября были усилены социальные гарантии для украинских военных. Накануне Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

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