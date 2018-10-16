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Зарплата солдата у зоні бойових дій має бути не менше 21 тисячі гривень - Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко дав доручення на 37% підняти грошове забезпечення військовослужбовцям, а також передбачити кошти на виплату компенсацій пенсіонерам, які отримують пенсії менше прожиткового мінімуму. Про це повідомила прес-служба Глави держави, передає УНН.

“І якщо солдат буде отримувати не менше 10 тисяч гривень, а на фронті, на першій лінії — не менше 21 тисячі гривень, я думаю, що це вже той рівень, який точно говорить про ті пріоритети, які є в державі”, — заявив Глава держави.

Крім того, Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Львівської області наголосив, що в державному бюджеті мають бути обов’язково передбачені кошти на виплату компенсацій пенсіонерам, які отримують пенсії менше прожиткового мінімуму.

“Ми домовились про те, що ми зробимо кроки для того, щоб підтримати тих, хто отримує пенсії нижче прожиткового мінімуму. <...> Я твердо переконаний, що нам потрібно зараз дати відповідне доручення Уряду при плануванні бюджету, щоб ті, хто отримують пенсії менше прожиткового мінімуму, їм було компенсовано з бюджету. Для того, щоб вони мали можливість отримати те, що забезпечує їх нормальне життя”, — сказав Президент під час відвідування Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

Нагадаємо, з 13 жовтня посилено соціальні гарантії для українських військових. Напередодні Президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Українські Національні Новини

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