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"Заработали" на уклонистах почти 4 млн грн: правоохранители задержали на Черниговщине руководительницу ЦПАУ и ее приспешников

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Служба безопасности ликвидировала в Черниговской области еще одну коррупционную схему уклонения от призыва, которая позволяла мужчинам выезжать за границу. Организатором сделки оказалась руководительница одного из городских центров предоставления админуслуг (ЦПАУ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Сообщается, что руководительница ЦПАУ привлекла к незаконной деятельности еще трех сообщников. За сумму от 2,5 тыс. долларов США они «помогали» уклонистам избежать мобилизации на основании фиктивных справок для военнослужащих, выезжающих за границу. Затем, используя эти подделки, фигуранты обеспечивали своих клиентов разрешениями на выезд за границу на постоянное место жительства.

Таким образом злоумышленники «заработали» на мобилизации в условиях войны почти 4 млн. гривен.

Отмечается, что для «неместных» мужчин чиновница ЦПАУ лично занималась вопросами изменения адреса регистрации. Это было необходимо, чтобы уклонистов можно было поставить на учет и затем «списать» именно через местный ТЦК.

Двое ее сообщников подыскивали клиентов среди потенциальных призывников и действовали как посредники для передачи взятки.

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Еще один фигурант находится за границей и оттуда координировал деятельность участников сделки.

Во время обысков по местам жительства и работы фигурантов обнаружено:

  • наличные деньги, полученные преступным путем;
  • фальшивые справки из военкомата;
  • компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили всем четырем злоумышленникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Трое из них находятся под стражей без права внесения залога. Еще один фигурант скрывается от правосудия за рубежом. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск, указали в СБУ.

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества

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