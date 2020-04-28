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Зарезал соседа и покончил с собой: в Житомирской области расследуют убийство и самоубийство

Зарезал соседа и покончил с собой: в Житомирской области расследуют убийство и самоубийство

Киев  •  УНН

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ЖИТОМИР-КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Житомирской области сосед зарезал 60-летнего мужчину, а пока приехали полицейские, повесился. Об этом УНН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области.

По предварительным данным следователей, около 6:00 во двор 60-летнего пенсионера пришел сосед и в ходе конфликта нанес ему ножевое ранение в живот. Пострадавшего в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение Бердичевской больницы, где через несколько часов он умер.

Полицейские начали установления обстоятельств травмирования человека, но когда пришли домой к подозреваемому, обнаружили 54-летнего соседа мертвым. Предварительно, мужчина покончил с собой, повесившись. Сейчас причину его смерти выясняют судебно-медицинские эксперты.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. В рамках начатого уголовного производства по факту причинения пенсионеру смертельного телесного повреждения (ч.2 ст.121 УК) полицейские устанавливают обстоятельства и причины конфликта между супругами.

Также полицейские начали уголовное производство и для установления обстоятельств самоубийства. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Житомирской области в результате ДТП два человека попали в реанимацию.

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