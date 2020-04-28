Зарізав сусіда та вкоротив собі віку: на Житомирщині розслідують вбивство та самогубство
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 28 квітня. УНН. На Житомирщині сусід зарізав 60-річного чоловіка, а поки приїхали поліцейські, повісився. Про це УНН повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Житомирській області.
За попередніми даними слідчих, близько 6:00 до обійстя 60-річного пенсіонера прийшов сусід та у ході конфлікту наніс йому ножове поранення у живіт. Потерпілого у тяжкому стані було доставлено до реанімаційного відділення Бердичівської лікарні, де за кілька годин він помер.
Поліцейські розпочали встановлення обставин травмування чоловіка, але коли прийшли додому до підозрюваного, виявили 54-річного сусіда мертвим. Попередньо, чоловік вкоротив собі віку, повісившись. Нині причину його смерті з’ясовують судово-медичні експерти.
Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У рамках розпочатого кримінального провадження за фактом спричинення пенсіонеру смертельного тілесного ушкодження (ч.2 ст.121 ККУ) поліцейські встановлюють обставини та причини конфлікту між чоловіками.
Також поліцейські розпочали кримінальне провадження і для встановлення обставин самогубства. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, на Житомирщині внаслідок ДТП двоє людей потрапили до реанімації.