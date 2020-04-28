На Житомирщині внаслідок ДТП двоє людей потрапили до реанімації
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 28 квітня. УНН. На Житомирщині 20-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням та допустив падіння транспортного засобу. Внаслідок ДТП водія та пасажира мотоцикла доставили до реанімаційного відділення лікарні. Про це УНН повідомили у головному управлінні Національної поліції Житомирської області.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 квітня близько 22 години на автодорозі між селами Тхорин та Словечне Овруцького району. У результаті ДТП керманич та його 25-річний пасажир отримали травми, з якими їх було ушпиталено до реанімаційного відділення районної лікарні", – повідомили у пресслужбі відомства.
Наразі триває встановлення причин та обставин пригоди у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Житомирщині водій наїхав на підлітка, потерпілий у реанімації.