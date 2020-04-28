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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 41045 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 84985 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102790 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128947 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129323 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173139 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121908 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103070 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Житомирской области в результате ДТП два человека попали в реанимацию

В Житомирской области в результате ДТП два человека попали в реанимацию

Киев  •  УНН

 • 12166 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Житомирской области 20-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и допустил падение транспортного средства. В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла доставлен в реанимационное отделение больницы. Об этом УНН сообщили в главном управлении Национальной полиции Житомирской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 апреля около 22 часов на автодороге между селами Тхорин и Словечное Овручского района. В результате ДТП руководитель и его 25-летний пассажир получили травмы, с которыми они были госпитализированы в реанимационное отделение районной больницы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас продолжается установление причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Житомирской области водитель наехал на подростка, пострадавший в реанимации.

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