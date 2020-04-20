Сейчас важно тестировать на COVID-19 контактных лиц, а не всех подряд - Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сейчас важнее тестировать на COVID-19 контактных лиц, а не всех подряд. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская, передает УНН.
"Отвлекать ресурс для того, чтобы тестировать всех подряд ... во-первых, у нас это невозможно, и это будет отвлекать определенные ресурсы от тестирования контактных (лиц - ред.). Я считаю, что сейчас очень важно выявление контактных лиц каждого больного ... Для того, чтобы локализовать инфекцию", - сказала Голубовская.
Напомним, Украина разработала тест-системы обнаружения коронавируса на ранней стадии заражения.
Как сообщалось, коронавирус может выжить при высоких температурах, считают французские ученые, поставив под сомнение идею, что летом распространение COVID-19 пойдет на спад.