Зараз важливо тестувати на COVID-19 контактних осіб, а не всіх підряд - Голубовська
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Наразі важливіше тестувати на COVID-19 контактних осіб, а не всіх підряд. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу Ольга Голубовська, передає УНН.
“Відволікати ресурс для того, аби тестувати всіх підряд... по-перше, у нас це неможливо, й це буде відволікати певні ресурси від тестування контактних (осіб —ред.). Я вважаю, що наразі дуже важливо виявлення контактних осіб кожного хворого... Для того, щоб локалізувати інфекцію”, — сказала Голубовська.
Нагадаємо, Україна розробила тест-системи виявлення коронавірусу на ранній стадії зараження.
Як повідомлялося, коронавірус може вижити при високих температурах, вважають французькі науковці, поставивши під сумнів ідею, що влітку поширення COVID-19 піде на спад.