Ради развлечения "заминировал" памятник: в Запорожской области задержали злоумышленника
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Днепрорудном задержали 37-летнего ранее судимого местного жителя, который позвонил в полицию и сообщил, что возле одного из памятников города произойдет взрыв. Мужчина рассказал, что позвонил в полицию для развлечения. За такие "шутки" ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Цитата:
"6 марта в 23:45 часов в отделение полиции № 2 Васильевского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области позвонил неизвестный мужчина и рассказал, что в Днепрорудном на перекрестке улиц Шахтерска и Энтузиастов возле памятника "Первой руды" произойдет взрыв и бросил трубку", - сообщили в полиции.
Детали
В ходе осмотра места происшествия информация о минировании не нашла своего обоснованного подтверждения: взрывоопасных веществ и устройств обнаружено не было.
Сотрудники сектора криминальной полиции отделения № 2 Васильевского районного управления полиции установили личность лжеминера. Им оказался ранее судимый местный житель 1983 года рождения. Мужчина объяснил, что позвонил в полицию для развлечения.
Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Как отметили правоохранители, следователем отделения открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет. Продолжается досудебное расследование.
Дополнение
Правоохранители установили псевдоминера, который "заминировал" Одесский морской торговый порт.