Ради развлечения "заминировал" памятник: в Запорожской области задержали злоумышленника

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Днепрорудном задержали 37-летнего ранее судимого местного жителя, который позвонил в полицию и сообщил, что возле одного из памятников города произойдет взрыв. Мужчина рассказал, что позвонил в полицию для развлечения. За такие "шутки" ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.