Заради розваги "замінував" пам'ятник: на Запоріжжі затримали зловмисника

Цитата:

"6 березня о 23:45 годині до відділення поліції № 2 Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області зателефонував невідомий чоловік і розповів, що в Дніпрорудному на перехресті вулиць Шахтарська та Ентузіастів біля пам’ятника "Першої руди" станеться вибух та кинув слухавку", - повідомили в поліції.

Деталі

В ході огляду місця події інформація про замінювання не знайшла свого обґрунтованого підтвердження: вибухонебезпечних речовин та пристроїв виявлено не було.

Співробітники сектору кримінальної поліції відділення № 2 Василівського районного управління поліції встановили особу лжемінера. Ним виявився раніше судимий місцевий мешканець 1983 року народження. Чоловік пояснив, що зателефонував до поліції для розваги.

Наразі його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як зазначили правоохоронці, слідчим відділення відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років. Триває досудове розслідування.

Доповнення

Правоохоронці встановили псевдомінера, який “замінував” Одеський морський торговельний порт.