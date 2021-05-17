Запуск режима paperless в Украине перенесли на 24 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Украина войдет в режим "без бумаг" (англ. paperless) 24 августа 2021 года. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский во время выступления на Diia Summit, передает корреспондент УНН.
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"24 августа 2021 года Украина войдет в режим paperless, как мы и обещали - никаких бумаг для государственных органов. Никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или любые справки для предоставления государственных услуг. И мы сделаем все, чтобы государство без бумаги существовало не на бумаге", - сказал Зеленский.
Что было ранее
Министерство цифровой трансформации Украины в январе сообщило, что начало разработку законопроекта, который должен запретить госорганам в Украине требовать бумажные документы у граждан, если они есть в электронных государственных реестрах.
В декабре прошлого года Федоров анонсировал, что в 2021 году Украина начинает переходить в режим "без бумаг", когда все услуги станут цифровыми. И чиновники не смогут требовать от людей бумажные справки.
Тогда же министр во время онлайн-презентации рассказал о 100 цифровых победах Минцифры в 2020 году.