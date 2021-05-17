Запуск режиму paperless в Україні перенесли на 24 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Україна увійде в режим “без паперів” (англ. paperless) 24 серпня 2021 року. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час виступу на Diia Summit, передає кореспондент УНН.
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“24 серпня 2021 року Україна увійде в режим paperless, як ми і обіцяли — ніяких паперів для державних органів. Жоден не зможе вимагати від громадянина України папірці або будь-які довідки для надання державних послуг. І ми зробимо все, щоб держава без паперу існувала не на папері”, — сказав Зеленський.
Що було раніше
Міністерство цифрової трансформації України у січні повідомило, що розпочало розробку законопроекту, який повинен заборонити держорганам в Україні вимагати паперові документи у громадян, якщо вони є в електронних державних реєстрах.
У грудні минулого року Федоров анонсував, що у 2021 році Україна починає переходити у режим “без паперів”, коли усі послуги стануть цифровими. І чиновники не зможуть вимагати від людей паперові довідки.
Тоді ж міністр під час онлайн-презентації розповів про 100 цифрових перемог Мінцифри у 2020 році.