Введение системы монетизации субсидий в Украине планируется с 2019 года
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Систему монетизации субсидий планируется ввести в 2019 году. Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева во время отчета правительства за 2017 год в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики, передает УНН.
"С 1 мая 2018 года введен более справедливый подход к назначению жилищных субсидий, который усиливает адресные принципы защиты семей с невысокими доходами. Кроме этого, принятое решение является очередным этапом в подготовке к монетизации субсидий, которая планируется к внедрению в следующем году", - сказал он.
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По словам Ревы, в прошлом году было введено монетизации остатков неиспользованных субсидий на оплату индивидуального отопления. Он уточнил, что по результатам отопительного сезона 2016-2017 годов соответствующую выплату получили 1,78 млн домохозяйств на сумму 1,13 млрд грн.