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Запровадження системи монетизації субсидій в Україні планується з 2019 року

Київ • УНН

 • 11280 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Систему монетизації субсидій планується запровадити у 2019 році. Про це сьогодні сказав міністр соціальної політики Андрій Рева під час звіту уряду за 2017 рік у Комітеті Верховної Ради України з питань економічної політики, передає УНН.

“З 1 травня 2018 року запроваджено більш справедливий підхід до призначення житлових субсидій, який посилює адресні принципи захисту сімей з невисокими доходами. Крім цього, прийняте рішення є черговим етапом в підготовці до монетизації субсидій, яка планується до впровадження в наступному році”, — сказав він.

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За словами Реви, минулого року було запроваджено монетизацію залишків невикористаних субсидій на оплату індивідуального опалення. Він уточнив, що за результатами опалювального сезону 2016-2017 років відповідну виплату отримали 1,78 млн домогосподарств на суму 1,13 млрд грн.

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