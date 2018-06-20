Запровадження системи монетизації субсидій в Україні планується з 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Систему монетизації субсидій планується запровадити у 2019 році. Про це сьогодні сказав міністр соціальної політики Андрій Рева під час звіту уряду за 2017 рік у Комітеті Верховної Ради України з питань економічної політики, передає УНН.
“З 1 травня 2018 року запроваджено більш справедливий підхід до призначення житлових субсидій, який посилює адресні принципи захисту сімей з невисокими доходами. Крім цього, прийняте рішення є черговим етапом в підготовці до монетизації субсидій, яка планується до впровадження в наступному році”, — сказав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гройсман сказав, як монетизація субсидій змінить систему соцвиплат
За словами Реви, минулого року було запроваджено монетизацію залишків невикористаних субсидій на оплату індивідуального опалення. Він уточнив, що за результатами опалювального сезону 2016-2017 років відповідну виплату отримали 1,78 млн домогосподарств на суму 1,13 млрд грн.