Запорожье: враг атаковал Степногорск, пострадали двое спасателей
Киев • УНН
Во время вражеского обстрела Степногорска в Запорожской области ранены двое спасателей. Травмы получили командир и сотрудник пожарно-спасательной части, им оказывается медицинская помощь.
В Запорожской области двое спасателей получили ранения во время вражеской атаки на Степногорск. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Двое спасателей получили ранения в результате вражеской атаки на Степногорск. Травмы получили командир и сотрудник пожарно-спасательной части", - сообщил Федоров.
По его словам, сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
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