Запорожского депутата прокуратура вызвала на допрос через Facebook
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 10 сентября. УНН. Прокуратура Запорожской области опубликовала сообщение в соцсети Facebook, в котором публично вызвала на допрос депутата Запорожского областного совета Ярослава Гришина, передает УНН.
“Прокуратурой области для участия в проведении следственных действий в уголовном производстве вызывается депутат Запорожского областного совета Гришин Я.”, — написали в прокуратуре.
Как сообщается в публикации, предыдущие вызовы следователями прокуратуры депутат игнорировал.
“Гришин Я., который в течение длительного времени умышленно и систематически уклоняется от явки к следователю и прокурору для проведения следственных действий”, — добавили в сообщении.
В заметке отмечается, что следователи завершили определенные процедуры относительно расследования совершенного Гришиным ДТП, в котором он насмерть сбил человека. Как известно УНН пока депутат Гришин не находится в Запорожье, он переехал в Киев.
Напомним, в июне депутат Запорожского облсовета Ярослав Гришин совершил наезд на мужчину, в результате чего последний скончался.