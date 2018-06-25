Під Запоріжжям депутат на смерть збив людину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Депутат Запорізької облради Ярослав Гришин скоїв наїзд на чоловіка, внаслідок чого останній помер. Про це повідомив сам депутат на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вчора приблизно о 21:50, повертаючись додому з міста Бердянск разом зі своєю родиною - мамою та донькою - на трасі Сімферополь - Харків, не доїжджаючи близько 20 км до міста Запоріжжя, під колеса мого автомобіля кинувся чоловік, який перебігав трасу оголеним у забороненому місці та знаходився в стані сильного алкогольного сп'яніння. О 21:55 ми викликали швидку та поліцію та разом з іншими людьми надали постраждалому першу медичну допомогу", – йдеться в повідомленні.
Постраждалого доставили до обласної лікарні. Однак життя хлопця лікарям врятувати не вдалося.
"Разом з правоохоронцями проводимо всі необхідні слідчі дії. Маємо встановити мотивацію дій загиблого та всі обставини цієї трагедії, внаслідок якої могли постраждати також інші люди", – написав Гришин.
Нагадаємо, у ДТП на Полтавщині загинув помічник народного депутата Олександра Вілкула.