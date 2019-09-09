Запорізького депутата прокуратура викликала на допит через Facebook
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 10 вересня. УНН. Прокуратура Запорізької області опублікувала допис у соцмережі Facebook, в якому публічно вікликала на допит депутата Запорізької обласної ради Ярослава Гришина, передает УНН.
“Прокуратурою області для участі у проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні викликається депутат Запорізької обласної ради Гришин Я.”, — написали у прокуратурі.
Як йдеться у дописі, попередні виклики слідчими прокуратури депутат ігнорував.
“Гришин Я., який протягом тривалого часу умисно і систематично ухиляється від явки до слідчого та прокурора для проведення слідчих дій”, — додали у повідомленні.
У дописі зазначається, що слідчі завершили певні процедури відносно розслідування скоєного Гришиним ДТП, в якому він насмерть збив людину. Як відомо УНН наразі депутат Гришин не перебуває у Запоріжжі, він переїхав до Києва.
Нагадаємо, у червні депутат Запорізької облради Ярослав Гришин скоїв наїзд на чоловіка, внаслідок чого останній помер.