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Актуальне
Запорізького депутата прокуратура викликала на допит через Facebook

Запорізького депутата прокуратура викликала на допит через Facebook

Київ • УНН

 • 10918 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 10 вересня. УНН. Прокуратура Запорізької області опублікувала допис у соцмережі Facebook, в якому публічно вікликала на допит депутата Запорізької обласної ради Ярослава Гришина, передает УНН.

“Прокуратурою області для участі у проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні викликається депутат Запорізької обласної ради Гришин Я.”, — написали у прокуратурі.

Як йдеться у дописі, попередні виклики слідчими прокуратури депутат ігнорував.

“Гришин Я., який протягом тривалого часу умисно і систематично ухиляється від явки до слідчого та прокурора для проведення слідчих дій”, — додали у повідомленні.

У дописі зазначається, що слідчі завершили певні процедури відносно розслідування скоєного Гришиним ДТП, в якому він насмерть збив людину. Як відомо УНН наразі депутат Гришин не перебуває у Запоріжжі, він переїхав до Києва.

Нагадаємо, у червні депутат Запорізької облради Ярослав Гришин скоїв наїзд на чоловіка, внаслідок чого останній помер.

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