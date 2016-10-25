Запорожские правоохранители рассказали подробности стрельбы в Мелитополе

Кроме статистики преступлений и усиления мер безопасности, правоохранители сообщили некоторые детали ночной стрельбы, которая произошла на выходных в Мелитополе.

Так, стало известно, что в стрельбе участвовали шесть человек. После распития алкогольных напитков в одном из кафе города, между мужчинами возникла ссора. Правоохранители назвали имена только погибших - это Онанизи Зурадия и Стагис Бадесилян. Фамилии других участников правоохранители не разглашают, ссылаясь на тайну следствия. Рассказали, что виновным в стрельбе о подозрении еще не сообщили.

Напомним, как сообщал УНН, 23 октября два человека погибли в результате стрельбы в Мелитополе.