Запорожские правоохранители рассказали подробности стрельбы в Мелитополе
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 25 октября. УНН. На совместном брифинге, организованном национальной полицией, областной прокуратурой и СБУ, правоохранители сообщили подробности смертельной стрельбы в Мелитополе, передает корреспондент УНН.
Кроме статистики преступлений и усиления мер безопасности, правоохранители сообщили некоторые детали ночной стрельбы, которая произошла на выходных в Мелитополе.
Так, стало известно, что в стрельбе участвовали шесть человек. После распития алкогольных напитков в одном из кафе города, между мужчинами возникла ссора. Правоохранители назвали имена только погибших - это Онанизи Зурадия и Стагис Бадесилян. Фамилии других участников правоохранители не разглашают, ссылаясь на тайну следствия. Рассказали, что виновным в стрельбе о подозрении еще не сообщили.
Напомним, как сообщал УНН, 23 октября два человека погибли в результате стрельбы в Мелитополе.