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Запорізькі правоохоронці розповіли подробиці стрілянини у Мелітополі

Запорізькі правоохоронці розповіли подробиці стрілянини у Мелітополі

Київ • УНН

 • 8819 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На спільному брифінгу, організованому національною поліцією, обласною прокуратурою та СБУ, правоохоронці повідомили подробиці смертельної стрілянини у Мелітополі, передає кореспондент УНН.

Окрім статистики злочинів та підсилення заходів безпеки, правоохоронці повідомили деякі деталі нічної стрілянини, яка відбулася вихідними у Мелітополі.

Так, стало відомо, що у стрілянині брали участь шість осіб. Після розпивання алкогольних напоїв у одному з кафе міста, між чоловіками виникла сварка. Правоохоронці назвали ім'я лише загиблих - це Онанізі Зурадія та Стагіс Бадесилян. Прізвища інших учасників правоохоронці не розголошують, посилаючись на таємницю слідства. Але, розповіли, що винним у стрілянині підозру ще не повідомили.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, 23 жовтня двоє людей загинуло внаслідок стрілянини у Мелітополі.

Українські Національні Новини

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