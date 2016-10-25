Запорізькі правоохоронці розповіли подробиці стрілянини у Мелітополі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На спільному брифінгу, організованому національною поліцією, обласною прокуратурою та СБУ, правоохоронці повідомили подробиці смертельної стрілянини у Мелітополі, передає кореспондент УНН.
Окрім статистики злочинів та підсилення заходів безпеки, правоохоронці повідомили деякі деталі нічної стрілянини, яка відбулася вихідними у Мелітополі.
Так, стало відомо, що у стрілянині брали участь шість осіб. Після розпивання алкогольних напоїв у одному з кафе міста, між чоловіками виникла сварка. Правоохоронці назвали ім'я лише загиблих - це Онанізі Зурадія та Стагіс Бадесилян. Прізвища інших учасників правоохоронці не розголошують, посилаючись на таємницю слідства. Але, розповіли, що винним у стрілянині підозру ще не повідомили.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, 23 жовтня двоє людей загинуло внаслідок стрілянини у Мелітополі.